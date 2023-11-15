Попова заявила, что штамм коронавируса «пирола» распространится по России Попова: штамм коронавируса «пирола» вряд ли станет превалирующем в России

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Анна Попова

Новый штамм коронавируса «пирола» будет распространяться по территории России, но этот вариант вряд ли станет превалирующим, заявила в интервью РБК глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вариант «пирола» пришел из-за рубежа.

У нас пока единичные случаи, широкого распространения вирус пока не получил. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим, — сказала Попова.

Глава ведомства также отметила сезонный рост заболеваемостью коронавирусной инфекцией, при этом подчеркнула, что ничего необычного в этой связи не наблюдается. 30% всех случаев заболевания COVID-19 регистрируется в Московском регионе и Санкт-Петербурге, уточнила она.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что наиболее опасными симптомами новых штаммов COVID-19 «эриса» и «пиролы» являются одышка и проблемы с насыщением крови кислородом. Специалист уточнил, что эти признаки повышают риски перехода заболевания в среднетяжелую или тяжелую форму. По его словам, заболеваемость COVID-19 может начать расти в ноябре и достигнуть пика в декабре. При этом эксперт отметил, что на данный момент невозможно предсказать масштабы распространения вируса в зимний период.