Названы опасные симптомы новых штаммов COVID-19 Иммунолог Крючков: одышка может быть опасным симптомом COVID-19

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Наиболее опасными симптомами новых штаммов COVID-19 «эриса» и «пиролы» являются одышка и проблемы с насыщением крови кислородом, предупредил врач-иммунолог Николай Крючков. В разговоре с Lenta.ru специалист уточнил, что эти признаки повышают риски перехода заболевания в среднетяжелую или тяжелую форму.

Самыми опасными будут симптомы, свидетельствующие о возможном переходе заболевания в среднетяжелую или тяжелую форму. Например, это одышка. Или если мы говорим об инструментальных методах — это снижение сатурации, то есть насыщения крови кислородом, — пояснил врач.

Кроме того, стоит обратить внимание на любые нарушения сознания, к которым относятся, например, сонливость, потеря интереса к любой деятельности, проблемы со слухом, слабость. Иммунолог предупредил, что настораживает и температура выше 39 градусов, если она держится несколько дней. Крючков добавил, что резкие боли в животе или голове из-за коронавирусной инфекции могут свидетельствовать о тромбозе.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что заболеваемость COVID-19 может начать расти в ноябре и достигнуть пика в декабре. При этом эксперт отметил, что на данный момент невозможно предсказать масштабы распространения вируса в зимний период.