Россиянам назвали срок всплеска заболеваемости COVID-19 Иммунолог Крючков предупредил россиян о пике заболеваемости COVID-19 в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость COVID-19 в России может начать расти в ноябре и достигнуть пика в декабре, а следующий всплеск ожидается в феврале, пишет Lenta.ru со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова. При этом масштабы распространения вируса зимой, как заметил эксперт, на данный момент невозможно предсказать, в том числе из-за низкого порога коллективного иммунитета.

Думаю, что сейчас нас ждет некая стабилизация с постепенным ростом заболеваемости с ноября и пиком в декабре. Дальше надо будет смотреть на госпитализации. Сейчас весь вопрос именно в сезонности и в варианте «омикрон»-штамма коронавируса «пирола», это наложится на низкий уровень коллективного иммунитета, — сказал Крючков.

После декабрьского пика, по мнению иммунолога, заболеваемость пойдет на спад вплоть до середины января. Он отметил, что если не появится какой-либо новой патогенной разновидности вируса, то волны распространения, как это было в предыдущие разы, удастся избежать.

Крючков также добавил, что появившийся штамм «пирола» особой патогенностью и летальностью от предыдущих не отличается, но не исключил появление новых, более опасных вариантов уже в ближайшее время.

По состоянию на 7 ноября, заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,7%. Рост новых случаев заражения зафиксирован в 73 регионах. Количество госпитализаций составило 5042 человека.