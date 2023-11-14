Россиянам рассказали о росте заболеваемости штаммом «пирола» в декабре Иммунолог Крючков: в декабре штамм коронавируса «пирола» станет доминирующим

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В России на сегодняшний день доминирует заболеваемость штаммом коронавируса «эрис», но уже в декабре его может сменить «пирола», рассказал в беседе с Lenta.ru врач-иммунолог Николай Крючков. Кроме того, по словам эксперта, серьезную конкуренцию этим разновидностям COVID-19 составляет быстро распространяющаяся модификация «пиролы», уже зафиксированная в Северной Европе.

Сейчас официально доминирующим в России является штамм «эрис», <...> но уже в декабре его может сместить «пирола». А в Северной Европе и Америке пошла следующая его генерация — отличающийся более высокой скоростью распространения потомок «пиролы», — объяснил специалист.

Крючков отметил, что пока в России выявлены лишь единичные случаи «пиролы». Однако эти данные, судя по всему, достаточно запоздалые из-за того, что секвенирование и обработка информации занимают определенное время. При этом, как уточнил иммунолог, клиническая картина заболевания практически не поменялась, так как новые разновидности коронавируса являются продолжением «омикрон»-линии. И хотя «пирола» сильно отличается от предшественников, скачка патогенности и летальности, скорее всего, не будет, выразил надежду врач.

Ранее Николай Крючков рассказал, что наиболее опасными симптомами новых штаммов COVID-19 «эриса» и «пиролы» являются одышка и проблемы с насыщением крови кислородом. Специалист уточнил, что эти признаки повышают риски перехода заболевания в среднетяжелую или тяжелую форму.