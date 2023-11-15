Стало известно, планируются ли в России новые ковидные ограничения Попова: новые ковидные ограничения в России не планируются

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Никакие ограничительные меры в связи с коронавирусом в России вводить не планируется, заявила в интервью РБК руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день тенденция распространения заболевания невысокая. Тем не менее остаются в силе рекомендации носить маски, мыть руки и следить за чистотой помещений, уточнила она.

На сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм — невысокий, уровень пневмонии — невысокий, поэтому сегодня основание предполагать какие-то меры другие, кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках, никакие другие меры сегодня принимать не следует, — сказала она.

Также Попова отметила, что в России ожидается распространение нового штамма коронавируса «пирола», пришедшего из-за рубежа. Однако этот вариант вряд ли станет превалирующим, считает она. В настоящее время отмечается сезонный рост заболеваемости ковидом, однако ничего необычного в этой связи не наблюдается, уточнила глава ведомства.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что в стране на сегодняшний день доминирует штамм коронавируса «эрис», однако уже в декабре его может сменить «пирола».