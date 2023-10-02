Правда ли, что в Москве пропала вакцина «Спутник V» В частных клиниках Москвы закончилась вакцина «Спутник V»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский препарат от коронавирусной инфекции «Спутник V»

Препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт» для вакцинации от коронавируса закончились в нескольких частных клиниках Москвы. Пациентам предлагают привиться другими отечественными вакцинами. Что об этом известно?

Почему вакцины пропали из частных клиник

По меньшей мере четыре частные клиники в Москве сообщили, что у них нет в наличии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». В медицинских учреждениях отсутствует информация о возобновлении поставок. Желающим сделать прививку от COVID-19 предлагают «Конвасэл» или «Ультрикс Квадри».

Одна из московских частных клиник рекомендует пройти вакцинацию препаратом от гриппа, уверяя, что иммунизация им защищает и от циркулирующих сейчас в России штаммов коронавируса. Однако врачи не согласны с этим мнением. Инфекционист Екатерина Степанова заявила, что такая прививка может только помочь предотвратить одновременное заражение респираторной вирусной инфекцией и COVID-19.

Некоторые частные медучреждения на сегодняшний день совсем отказались от вакцинации населения от коронавирусной инфекции, которая проводилась масштабно в период пандемии.

В департаменте здравоохранения объяснили, что в период высокого уровня заражения COVID-19 ведомство заключало договоры с частными медучреждениями, которые предусматривали безвозмездную передачу им вакцины в целях иммунизации москвичей без взимания стоимости препарата при проведении вакцинации. По окончании пандемии потребность в этом отпала.

Где в Москве есть вакцины от коронавируса

Доктор медицинских наук Светлана Каневская заявила, что на сегодняшний день вакциной от коронавируса обеспечены все государственные клиники, где жители Москвы могут бесплатно поставить прививку.

Ранее Роспотребнадзор постановил обеспечить к 1 октября поликлиники, больницы и клинические лаборатории всем необходимым для работы во время подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский препарат от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт»

На сайте мэра Москвы также сообщается, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в торговых центрах и других общественных местах, где оборудованы мобильные пункты.

«В торговых центрах и других общественных местах работают выездные прививочные бригады. Всех желающих принимают по очереди. Первичный курс вакцинации делается в два этапа, поэтому через три недели после первой инъекции нужно повторно прийти на вторую», — говорится в сообщении.

Будет ли пандемия COVID-19 осенью и зимой 2023 года

Бывший главный санитарный врач России эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил в беседе с NEWS.ru, что к концу года в РФ поднимется заболеваемость коронавирусом и гриппом, однако пандемии не будет.

«Будет эпидемический рост гриппа, поднимется коронавирус, он обязательно поднимется, потому что для него такие же благоприятные условия, но это естественно, от этого мы никуда не денемся», — сообщил он.

Онищенко обратил внимание, что вирусы никогда не исчезнут, они регулярно будут мутировать. При этом, по мнению эпидемиолога, пандемия является самым эффективным способом продления жизни человека.

«Пандемия уносит слабых и оставляет сильных. Пандемия дает на человеческой популяции пассировать новый вирус. Они были, есть и будут. Куда повернет эволюция, когда очень слабые выживают, — этот уже вопрос будет ясен только через тысячу лет», — сказал Онищенко.

В Роспотребнадзоре считают, что оснований для введения карантина из-за COVID-19 нет, поскольку уже сформировался поствакцинальный и постинфекционный иммунитет.

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