Инфекционист объяснил, когда с прививкой от гриппа лучше подождать Инфекционист Коновалов: после простуды с прививкой от гриппа лучше повременить

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Пациентам, находящимся в острой стадии заболевания, следует отложить вакцинацию от гриппа на период одной-двух недель после появления первых симптомов, заявил инфекционист и врач-педиатр Иван Коновалов, передает ТАСС. То же касается больных хроническими недугами.

Если у пациента в наличии острые инфекционные заболевания, то ему требуется подождать примерно одну-две недели от момента начала болезни для того, чтобы понять, что состояние стабилизировалось. Если речь идет о «хрониках», то им также нужно проследить свое состояние в пределах одной-двух недель от декомпенсации и привиться на фоне стабильности, даже если полностью избавиться от симптомов невозможно, — заявил Коновалов.

Когда речь идет о хронических заболеваниях, также рекомендуется прививаться на фоне стабильного состояния, даже если полное излечение невозможно. Коновалов отметил, что для большинства людей нет абсолютных противопоказаний к вакцинации от гриппа, за исключением тяжелых аллергических реакций на белок куриных яиц. Атопический дерматит, например, не является абсолютным противопоказанием к прививке.

Ранее сообщалось, что в России растет и заболеваемость COVID-19. По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, количество заразившихся увеличилось на 22,3%. Число госпитализаций при этом возросло в 47 субъектах. За неделю от коронавируса скончались 24 россиянина.