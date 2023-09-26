В России растет заболеваемость COVID-19 Заболеваемость COVID-19 в России возросла на 22,3% за прошедшую неделю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю выросла на 22,3%, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Увеличение количества заболевших зафиксировано в 74 субъектах РФ, число госпитализаций возросло в 47 субъектах.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%, — говорится в сообщении.

Оперштаб отмечает, что количество выздоровевших за этот же период увеличилось на 41,9%. При этом за неделю от коронавирусной инфекции в России скончались 24 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщал, что в России до конца года обязательно поднимется заболеваемость коронавирусом и гриппом. При этом он подчеркнул, что пандемии COVID-19 не случится. По словам врача, это нормальный процесс, от которого никак не избавиться.

Ситуация же с ОРВИ в этом году будет умеренная, отметил эпидемиолог. По его словам, рост заболеваемости фиксируется каждые 5–10 лет, однако в этом сезоне он не прогнозируется. При этом Онищенко заявил, что пандемия является самым эффективным способом продления жизни человека.