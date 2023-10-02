Вакцина «Спутник V» пропала из крупнейших частных клиник Москвы РБК: вакцина «Спутник V» исчезла из крупнейших московских частных клиник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациенты крупнейших частных клиник Москвы не могут вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщает РБК. По данным издания, в настоящее время в клиниках также нет вакцины «Спутник Лайт», пациентам предлагают привиться препаратами «Конвасэл» или «Ультрикс Квадри». Некоторые клиники полностью отказались от вакцинации населения от COVID-19.

По меньшей мере четыре частные клиники Москвы ранее разместили информацию о возможности прохождения вакцинации от коронавируса с применением вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Однако в беседе с журналистами представители этих компаний заявили, что пока препаратов нет в наличии, информации о возобновлении поставок также нет.

В других клиниках предлагают вакцинироваться препаратом от гриппа, который якобы защищает и от коронавируса. Врач Екатерина Степанова утверждает, что такая вакцина лишь может предотвратить одновременное заражение гриппом и COVID-19. Предполагается, что отсутствие вакцин связано со снижением спроса со стороны москвичей.

Как заверила директор одной из групп медицинских компаний Светлана Каневская, вакциной от COVID-19 обеспечены все государственные клиники, этого хватит закрыть потребность.

Бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее заявил, что до конца 2023 года в России поднимется заболеваемость коронавирусом и гриппом. По его словам, это обусловлено формированием благоприятных условий для распространения патогенов. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ же будет умеренной, уверен Онищенко.