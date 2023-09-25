«Обязательно поднимется»: Онищенко о заболеваемости COVID-19 в 2023 году Онищенко: заболеваемость COVID-19 в 2023 году обязательно поднимется

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России до конца года обязательно поднимется заболеваемость коронавирусом и гриппом, заявил в беседе с NEWS.ru бывший главный санитарный врач России эпидемиолог Геннадий Онищенко. При этом он подчеркнул, что пандемии COVID-19 не случится. По словам врача, это нормальный процесс, от которого никак не избавиться.

В этом году пандемии точно не будет, будет эпидемический рост гриппа, поднимется коронавирус, он обязательно поднимется, потому что для него такие же благоприятные условия, но это естественно, от этого мы никуда не денемся, — сказал Онищенко.

Ситуация же с ОРВИ в этом году будет умеренная, отметил эпидемиолог. По его словам, рост заболеваемости фиксируется каждые 5–10 лет, однако в этом сезоне он не прогнозируется.

При этом Онищенко заявил, что пандемия является самым эффективным способом продления жизни человека.

Пандемия уносит слабых и оставляет сильных. Пандемия дает на человеческой популяции пассировать новый вирус. Они были, есть и будут. <...> Куда повернет эволюция, когда очень слабые выживают, — этот уже вопрос будет ясен только через тысячу лет, — подчеркнул бывший главный санитарный врач России.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость в России выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Ряд регионов принял решение ввести в своих медучреждениях масочный режим.

В Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон». По словам специалистов, создаваемые под «омикрон» препараты для вакцинации будут эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что необходимости вводить в России масочный режим из-за усиления распространения коронавируса нет. Работодатели могут ввести такой режим у себя в компании в индивидуальном порядке.