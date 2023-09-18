«Самый заразный штамм ковида»: что говорят о «пироле» Малышева и Мясников В Роспотребнадзоре назвали штамм «пирола» заразным вариантом коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон», заявили в Роспотребнадзоре. Есть ли от него лекарства, о чем предупреждают врачи?

Если ли в России лекарства для борьбы с «пиролой»

В ведомстве сообщили, что в России есть тесты для выявления «пиролы», а также препараты для эффективного лечения заболевания, вызываемого этим геновариантом.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — отметили в пресс-службе.

По словам специалистов, создаваемые под «омикрон» препараты для вакцинации будут эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса. Роспотребнадзор также предоставил данные о первых лабораторных исследованиях «пиролы», проведенных в Китае и Швеции. Они свидетельствуют о том, что на настоящий момент нет оснований ожидать активного роста заболеваемости COVID-19.

«Кроме того, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько спосoбен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как „второе пришествие“ „омикрона“», — заметили в Роспотребнадзоре.

О чем предупреждает ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что с появлением штамма «пирола» эпидемия коронавируса может возобновиться.

«Этот новый вариант может обходить существующий иммунитет, что увеличивает вероятность заражений. Кроме того, „пирола“ может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время. Ковид возвращается, мир накрывает новый штамм — „пирола“, более свирепый, чем его предшественники», — заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Американский эпидемиолог Денис Нэш отметил, что «пирола» может обходить ранее сформировавшийся иммунитет у переболевших и привитых от коронавируса.

«„Пирола“ может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время», — указал он.

Что говорят Мясников и Малышева о новом штамме «пирола»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что существующие вакцины не способны защитить от новых вариантов коронавируса. При этом он не считает штамм опасным, так как болезнь, вызванная «пиролой», протекает как острое респираторное заболевание (ОРЗ).

«Данных у нас мало, и опять остается только надеяться, что именно этот вариант коронавируса не станет этой зимой доминирующим. Потому как ни перенесенный ранее COVID-19, ни, увы, вакцинация от него не предохраняют», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева считает новый вариант коронавируса самым заразным. По ее прогнозам, появление «пиролы» может сказаться на росте заболеваемости COVID-19 осенью 2023 года, однако особой опасности для жизни людей штамм не представляет.

«Было бы страшно, если бы [штамм „пирола“] повышал смертность. Было четыре типа, появился пятый, заразимся все, переболеем, и все будет хорошо», — отметила она.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что новый штамм «пирола» назван в честь кометы, вращающейся вокруг Солнца. Он появился в организме ВИЧ-инфицированного человека. По словам медика, данный штамм обладает наибольшим количеством мутаций в спайк-белках, что повышает его уровень заразности.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил NEWS.ru, что рост заболеваемости COVID-19 возможен в конце осени и зимой. Он не считает новый штамм опаснее предыдущих.

«Заболеваемость остается низкой, поэтому говорить о какой-то сверхзаразности не приходится, достаточно обычный вариант COVID-19 и по патогенности, и по способности заражать», — сказал вирусолог.

Читайте также:

Вирусолог раскрыл, кому нужно вакцинироваться от нового вида COVID «пирола»

Где в России вернули масочный режим: когда будет пик ковида в 2023 году

Медик рассказал о сложностях с выявлением COVID-19 в России