Медик рассказал о сложностях с выявлением COVID-19 в России Иммунолог Крючков предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Коронавирус в России может распространяться значительно шире, нежели фиксирует статистика, заявил в беседе с «Царьградом» врач-иммунолог Николай Крючков. По его мнению, наблюдаемый в стране резкий рост заболеваемости коронавирусом является только верхушкой айсберга по причине недостаточного объема ПЦР-тестирования.

Важно понимать, что охват ПЦР-тестированием крайне недостаточный сейчас. Он был недостаточным и на предшествующих этапах пандемии, но сейчас мы видим, что с этим стало значительно хуже, — высказал мнение медик.

Он уточнил, что в статистику попадают только случаи COVID-19, которые были подтверждены в результате ПЦР-теста. Иммунолог предположил, что если спросить у переболевших ОРВИ с температурой и кашлем, делали ли им ПЦР-тест, большинство из них ответит отрицательно.

При этом, по словам эксперта, даже имеющийся недостаточный охват тестированием показывает довольно значительный рост заболеваемости, который составил за последнюю неделю около 50%.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил, что осенью повышается вероятность заразиться ОРВИ и гриппом. Он подчеркнул, что защититься от инфекции можно при помощи вакцинации.