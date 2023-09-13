Россиянам напомнили, какие болезни угрожают им осенью В Роспотребнадзоре напомнили о риске заражения гриппом и ОРВИ осенью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осенью повышается вероятность заразиться ОРВИ и гриппом, напомнил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В разговоре с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что грипп протекает легко, если вовремя распознать заболевание. Защититься от инфекции можно при помощи вакцинации.

Подъем гриппа ожидается, но относительно этой инфекции можно быть спокойными. Она полностью управляема. Во-первых, при помощи вакцинации. Во-вторых, у гриппа четко очерченное начало заболевания: высокая температура, мышечные боли, сухой нос. Очень важно в первые двое суток начать специфическое противогриппозное лечение, — пояснил эксперт.

Академик отметил, что всплеск гриппа ожидается в конце ноября. Рост заболеваемости ОРВИ происходит раньше, когда только начинает холодать. Противостоять инфекции можно при помощи соблюдения личной гигиены, ношения масок, соблюдения социальной дистанции, витаминизации и прогулок на свежем воздухе, уточнил Горелов.

Профессор предупредил, что не стоит забывать о COVID-19. Сейчас коронавирусная инфекция превращается в сезонное заболевания, а у большинства россиян уже есть к ней иммунитет. В группе риска находятся те, кто не переболел ковидом или не прививался, а также пожилые люди. Горелов добавил, что сезонный рост заболеваемости уже начался, но в России он умеренный.

Академик напомнил, что серьезную опасность представляет пневмония, которая может быть осложнением после всех перечисленных инфекций. Ее возникновение обусловлено бактериями. Горелов посоветовал детям и людям старшего возраста пройти вакцинацию от пневмококка и гемофильной инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что эпидемическая обстановка в сезон гриппа будет спокойной, если 60% населения России вакцинируются. Она напомнила, что грипп является одной из самых опасных инфекций. При этом он может нанести вред не только в острый период, опасность представляют и последствия заболевания.