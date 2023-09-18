Россиян предупредили о новом, более заразном штамме COVID-19 Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса «пирола» более заразен, чем «омикрон»

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Новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд новых мутаций по сравнению с предыдущим штаммом «омикрон», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что «пирола» будет еще более заразным штаммом. При этом специалисты подчеркнули, что сегодня в России имеются тесты для выявления нового варианта COVID-19, а также препараты для лечения и профилактики.

Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона», и он более заразный, чем его предшественники, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что вакцины, которые создавались под «омикрон», будут эффективны и для «пиролы». Также специалисты уточнили, что согласно первым результатам лабораторных исследований «пиролы» в Китае и Швеции, новый штамм может быть не так заразен и менее способен уходить от иммунной защиты по сравнению с «омикроном».

Иммунолог Николай Крючков ранее сообщил, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России придется на ноябрь. По его словам, рост числа заражений коронавирусом начал фиксироваться с конца августа — начала сентября. В декабре, по его словам, волна коронавирусной инфекции пойдет на спад, однако в конце января 2024 года ситуация опять может измениться в худшую сторону из-за распространения нового варианта «омикрон»-штамма.