Стали известны сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России Иммунолог Крючков: всплеск заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь

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Всплеск заболеваемости COVID-19 в России придется на ноябрь, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik. По его словам, рост числа заражений коронавирусом начал фиксироваться с конца сентября — начала августа.

Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным, — сказал специалист.

Заметный всплеск заболеваемости может произойти уже в начале октября. В декабре волна коронавирусной инфекции пойдет на спад. В новогодние праздники должно быть традиционно заметное снижение заболеваемости, считает Крючков. Однако в конце января ситуация опять может измениться в худшую сторону из-за распространения нового варианта омикрон-штамма «пирола».

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус в России может распространяться значительно шире, нежели фиксирует статистика. По его мнению, наблюдаемый в стране резкий рост заболеваемости коронавирусом является только верхушкой айсберга по причине недостаточного объема ПЦР-тестирования. В статистику попадают только случаи COVID-19, которые были подтверждены в результате ПЦР-теста.