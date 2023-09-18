Вирусолог раскрыл, кому нужно вакцинироваться от нового вида COVID «пирола» Вирусолог Альтштейн посоветовал пенсионерам вакцинироваться от нового вида COVID

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существующие виды вакцин в определенной мере помогают защититься от нового варианта COVID-19 «пирола», сообщил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. В первую очередь сделать прививку он рекомендовал пенсионерам. При этом эксперт предупредил, что эффективность вакцины при данном виде коронавируса снижается.

От заражения они слабо сдерживают этот вариант вируса. Сейчас ситуация такая: заставлять вакцинироваться никто не будет, но пожилым людям было бы более благоразумно применить имеющуюся вакцину, несмотря на более слабое действие. Но защитить от тяжелой формы и от смерти — это тоже, знаете ли, неплохо, — объяснил Альтштейн.

Рост заболеваемости возможен в октябре — ноябре. По словам вирусолога, вряд ли он будет значительным. Благоразумные люди, добавил он, будут носить для защиты маски.

Маска помогает, защищает от заражения, но уже никто не заставляет, официально нет состояния пандемии, заболеваемость невысокая. Люди сами решают. Благоразумные люди, конечно, должны носить маску, — добавил вирусолог.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, «пирола» имеет ряд новых мутаций в сравнении с предыдущим штаммом. Это делает его еще более заразным подвидом. При этом способность уходить от иммунной защиты у него снижена.