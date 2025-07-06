Снова мерзнем или маемся от дикой жары? Погода в Москве и Питере 7–13 июля

Снова мерзнем или маемся от дикой жары? Погода в Москве и Питере 7–13 июля

В Москву после долгих дождей и холодов наконец придет настоящая летняя жара. В Петербурге и Ленинградской области, наоборот, будет довольно прохладно для июля. Более подробно о погоде в российских столицах NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 7 по 13 июля

В понедельник, 7 июля, в Москве будет солнечно и без осадков, воздух в столице прогреется до +25–27 градусов. Во вторник и среду днем потеплеет до +24–29 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. По ночам в эти дни температура прогнозируется в диапазоне от +12 до +17 градусов.

В четверг, 10 июля, ожидается прохождение атмосферного фронта: при облачной погоде и дождях столбики термометров днем покажут +22–27 градусов, ночью — +15–20 градусов.

В пятницу, 11 июля, в столичный регион придет жаркий сухой воздух из Центральной Азии. Ожидается, что днем в Москве потеплеет до +30, а на юго-востоке области — до +33 градусов. Осадки при этом не прогнозируются.

В субботу ночью температура воздуха в Москве составит +18–22 градуса, днем — +27–29 градусов, по области местами до +30 градусов. Вероятность осадков небольшая.

В воскресенье, 13 июля, ночью в Москве ожидается около +18 градусов, по области — +14–19 градусов. Днем воздух прогреется до +25–30 градусов. Местами в некоторых районах Подмосковья возможен дождь.

Атмосферное давление в понедельник прогнозируется на уровне 744 миллиметров ртутного столба, во вторник оно понизится примерно на два пункта, а в среду вырастет до 745 миллиметров ртутного столба и останется примерно на том же уровне до конца рабочей недели.

Ветер в начале недели будет дуть с юга, его скорость составит 5–10 метров в секунду. К четвергу он поменяет направление преимущественно на восточное. Скорость ветра составит до 5 метров в секунду.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 7 по 13 июля

В понедельник днем в Северной столице, пережившей наводнение, ожидается около +23 градусов, без осадков. Во вторник, среду и четверг начнутся дожди. Температура воздуха 8 июля составит +22 градуса, в последующие сутки она будет колебаться в диапазоне от +18 до +20 градусов. В пятницу столбики термометров могут подняться до +24 градусов. Осадков не ожидается. В ночные часы в течение рабочей недели температура прогнозируется на уровне +14–16 градусов.

В субботу и воскресенье в Петербурге по ночам ожидается около +15–17 градусов, днем — до +22 градусов. Осадки возможны в ночь на 14 июля.

Атмосферное давление в начале недели составит около 755 миллиметров ртутного столба, в пятницу ожидается подъем до 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер с понедельника по среду преимущественно восточного направления, его скорость — до 3 метров в секунду. В четверг и пятницу он сменится на западный, максимальная скорость достигнет 5 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 7 по 13 июля

Самую жаркую погоду в промежутке с 7 по 13 июля за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксировали 11 июля 1996 года. Тогда столбики термометров в городе поднимались до аномальных +35,6 градуса. В том же году был обновлен температурный рекорд для 10 июля в +33,4 градуса.

В 1903 году в городе был обновлен суточный температурный рекорд для 9 и 12 июля. В эти дни термометры показывали в Москве до +33,5 и +34,5 градуса соответственно.

Суточный максимум для 7 июля синоптики зафиксировали в 1972 году. Тогда столбики термометров в российской столице поднялись до +34,8 градуса, что стало самым высоким показателем для этой даты за всю историю метеонаблюдений в Москве.

В 1999 году самым жарким выдалось 8 июля с максимальным значением для этой даты в +34 градуса, а в 2021-м температурный рекорд установили для 13 июля в +33,6 градуса.

Максимально холодно в Москве было 12 июля 1887 года. Тогда был установлен рекорд для этого числа за всю историю метеонаблюдений в +4,7 градуса. До аномально низкой отметки, +4,9 градуса, холодало в Москве 7 июля 1894 года. А с 1812 года сохраняется минимальный рекорд для 8 июля, когда в городе отмечалось всего +5,5 градуса.

В 1926 году самая холодная погода была зафиксирована 10 июля. Тогда воздух в Москве остыл до +5,6 градуса, и это максимально низкая температура для данной даты за всю историю метеонаблюдений в городе.

Самое холодное 11 июля выдалось в 1902 году. Тогда температура воздуха в Москве составила всего +6 градусов. А в 1958 году весьма прохладно было 9 июля — с рекордно низким за всю историю метеонаблюдений суточным минимумом в +6,1 градуса. С 1905 года температурный минимум не менялся для 13 июля. В тот день термометры в городе показывали всего +6,9 градуса.

Полив газона с помощью коммунальной техники на Кутузовском проспекте в жаркую погоду, 1972 год Фото: Петр Носов/ТАСС

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 7 по 13 июля

Самыми теплыми днями недели с 7 по 13 июля за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 8 июля 1972-го и 10 июля 2006-го. В эти дни столбики термометров поднялись до рекордной отметки +34 градуса. На один градус меньше было 9 июля 2006 года — отметка +33 градуса вошла в историю как самая высокая для этой даты.

До +32 градусов воздух в Питере прогревался 12 и 13 июля 1941 года. Обе эти даты стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. В том же 1941-м самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Северной столице выдалось 11 июля с показателем +31 градус. Такая же температура была в Петербурге 7 июля 2010 года — оно также вошло в хроники наблюдений за погодой благодаря максимально высокому значению температуры для этого числа.

Аномально холодная погода с температурой +6 градусов фиксировалась в городе на Неве 7 июля 1882-го и 8 июля 1917 года. Всего +7 градусов в Питере было 9 и 10 июля 1902-го, а также 13 июля 1911 года. Эти даты вошли в историю как самые холодные за весь период наблюдений.

Также прохладными выдались в Северной столице 11 июля 1949-го и 12 июля 1958 года. В эти числа была установлена аномально низкая суточная температура в +8 градусов.

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