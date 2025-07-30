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30 июля 2025 в 15:17

Назван способ вернуть деньги, отобранные мошенниками

Юрист Соловьев: вернуть отобранные мошенниками деньги поможет экспертиза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вернуть деньги и имущество, отобранное телефонными мошенниками, можно с помощью психиатрической экспертизы, которая докажет, что в момент совершения сделки человек был ограниченно вменяем, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда певица Лариса Долина чуть не потеряла пятикомнатную квартиру в Хамовническом районе Москвы.

Эксперты признали, что в момент подписания договора купли-продажи квартиры певица находилась в ограниченно вменяемом состоянии. У нее были очень хорошие адвокаты и врачи, которые сделали заключение. Хотелось бы, чтобы дело Долиной стало прецедентом для всех. Дай Бог, чтобы суды все чаще вставали на сторону простых людей, — прокомментировал Соловьев.

Он напомнил, что если имущество продают по цене на 30-40% ниже рыночной, добросовестный покупатель должен быть готов к тому, что следователь наложит на него обеспечительные меры в рамках расследования дела.

Ранее сообщалось, что экспертиза признала народную артистку России Ларису Долину психически неустойчивой в момент продажи квартиры в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Доказано, что состояние певицы не позволяло ей полностью осознавать происходящее — она много плакала, нервничала и тревожилась.

Сообщается, что покупательница квартиры Полина Лурье не потребовала у нее справку из психоневрологического диспансера перед сделкой, хотя должна была это сделать. Женщина возмущена тем, что осталась без квартиры и лишилась крупной суммы денег.

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Степанида Королева
С. Королева
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