Рекордное за 160 лет наводнение в Петербурге: фото разбушевавшейся стихии

В Санкт-Петербурге началось первое за 160 лет июльское наводнение. Синоптик Александр Колесов сообщил, что за всю историю города на Неве вода поднималась до опасного значения — 186 сантиметров — только 12 июня 1895 года. К утру 4 июля с внешней стороны дамб ее уровень превысил 180 сантиметров, сообщила дирекция комплекса защитных сооружений.

Вода в Неве продолжает подниматься. В Сестрорецке на муниципальной парковке у пляжа «Дюна» машины ушли под воду. Непогода привела к падению деревьев: в Кронштадте одно из них рухнуло на женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Петербуржцы рассказывают о порывистом ветре, который валит деревья в разных районах города.

Мощное наводнение началось в Санкт-Петербурге из-за сильного западного ветра со стороны Балтийского моря, заявил синоптик Александр Ильин. По его словам, подобное погодное явление создает нагонную волну, которая поднимает уровень воды. Синоптик предупредил, что сильный ветер может опрокидывать плохо закрепленные конструкции и деревья. По словам Ильина, наводнение может пойти на убыль лишь к концу дня, когда скорость ветра уменьшится до 15–20 метров в секунду.

Самые яркие фотографии наводнения в Северной столице — в фотогалерее NEWS.ru.