Забудьте о скуке: шедевры заготовок из вишни, которые вас удивят

Щедрый урожай вишни — повод для радости и активных заготовок! Чтобы ароматные ягоды не пропали зря, а радовали вас всю зиму вкусом и пользой, пора вооружиться банками и проверенными рецептами. В этой статье вы найдете подборку самых удачных и не слишком хлопотных способов сохранить вишню: от традиционного варенья и освежающего компота до изысканного желе и душистого ликера. Выбирайте свой вариант и закатывайте лето в банки!

Вишня в собственном соку: рецепт для самых взыскательных

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Вишня в собственном соку

Для успешного консервирования начните с отбора спелой и плотной вишни. Тщательно вымойте ягоды, освободите их от плодоножек и аккуратно извлеките косточки. Параллельно простерилизуйте банки, предпочтительно объемом 0,5 или 1 литр, вместе с крышками, выбрав наиболее удобный для вас метод стерилизации. Подготовленные вишни плотно, избегая излишнего давления, уложите в чистые банки, заполнив их примерно на три четверти. Ключевым моментом является заполнение оставшегося пространства до так называемых плечиков банки. Используйте для этого исключительно сок, полученный из части этих же самых ягод; отожмите примерно четверть от общего объема вишен через соковыжималку или проварите под прессом для выделения жидкости. Если собственного сока окажется недостаточно, крайне осторожно дополните объем до нужного уровня кипяченой водой, хотя для максимально насыщенного вкуса настоятельно рекомендуется обойтись только вишневым соком. Накройте банки подготовленными крышками и разместите их в широкой кастрюле с теплой водой для пастеризации. Доведите воду до температуры 85°C и выдержите банки: 15 минут для полулитровых или 20 минут для литровых. Сразу после пастеризации герметично укупорьте банки, затем переверните их крышками вниз и тщательно укутайте, оставив в таком положении до полного остывания.

Вишня в собственном соку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Копченая вишня на зиму

Для начала выберите спелые плотные вишни, обязательно с сохраненными плодоножками. Ягоды необходимо тщательно промыть, а затем хорошо обсушить от лишней влаги.

Подготовленные вишни разложите одним слоем на решетку коптильни, предназначенной для холодного копчения. Используйте ольховую щепу и коптите ягоды в течение 30–40 минут, строго следя за тем, чтобы температура внутри коптильни не превышала +25 градусов. После копчения вишни должны полностью остыть. Затем осторожно удалите у каждой ягоды плодоножку и выньте косточку.

Возьмите 1 кг подготовленной копченой вишни и приготовьте сироп. Для этого вскипятите воду с сахаром. Добавьте в кипящий сироп ягоды можжевельника (их следует предварительно слегка раздавить), лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Продолжайте варить сироп ровно 7 минут.

Копченые и очищенные от косточек вишни плотно уложите в предварительно простерилизованные банки. Сразу же залейте ягоды только что приготовленным кипящим сиропом, предварительно процедив его. Банки накройте стерильными крышками. Далее проведите пастеризацию: поместите банки в воду, нагретую до температуры +85 градусов, и выдержите их там 15 минут. Сразу после пастеризации банки герметично укупорьте.

Копченая вишня на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясо и вишня — не странная пара, а кулинарный хит

Чтобы создать этот пикантный вишневый соус к мясу, начните с килограмма очищенной от косточек вишни. Сначала ягоды отваривают 10 минут, после чего измельчают блендером до состояния однородного пюре. В эту вишневую основу вводят мелко нарезанную луковицу, измельченные зубчики чеснока, сахар, уксус 6%-й концентрации, а также соль, корицу и немного черного перца по вкусу. Эту ароматную смесь продолжают готовить на медленном огне, не спеша помешивая, от 30 до 40 минут, пока консистенция не станет достаточно густой. Горячий соус незамедлительно расфасовывают по безупречно стерильным банкам и закатывают крышками. Место для хранения закаток должно быть обязательно прохладным.

Складываю вишню в кастрюлю и насыпаю какао

Для приготовления необычного варенья возьмите килограмм вишни и засыпьте ее сахаром. Оставьте эту смесь на два-три часа, чтобы ягоды обильно пустили сок. Далее поставьте массу на огонь, доведите до активного кипения и проварите 10 минут. Следующий этап — добавление трех столовых ложек какао-порошка и небольшого количества свежевыжатого лимонного сока. Тщательно перемешав ингредиенты, продолжайте варить десерт еще 15–20 минут. Для придания изысканной бархатистой текстуры в самом конце приготовления можно ввести 100 граммов черного шоколада. Готовое ароматное варенье немедленно разливайте по предварительно простерилизованным банкам и герметично укупоривайте.

Мясо и вишня — не странная пара, а кулинарный хит Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснейший компот из вишни на зиму

Для приготовления компота в трехлитровой банке возьмите следующие компоненты: спелые абрикосы, разрезанные пополам, свежую вишню (косточки можно оставить), дольки лимона, очищенные от семян, сахар и воду.

Процесс приготовления начинается с подготовки: все фрукты необходимо тщательно промыть. Абрикосы освобождают от косточек, а лимон нарезают тонкими полукольцами. Далее для создания вишневого компота подготовленные ингредиенты аккуратно укладывают слоями в предварительно простерилизованную банку. Следующим этапом в отдельной кастрюле варят сладкий сироп, соединив воду с указанным количеством сахара. Готовым горячим сиропом осторожно заливают фрукты в банке доверху и закрывают крышкой.

Вкуснейший компот из вишни на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт вишни на зиму с кабачками

Чтобы заготовить трехлитровую банку необычной консервации, потребуются кабачки, спелая вишня без косточек, вода, тростниковый сахар, морская соль, яблочный уксус, а также пряности: душистые перчики, ароматные лавровые листья, зубчики чеснока и свежий укропный зонтик. Технология приготовления этой зимней закуски с вишней такова: кабачки нарезаются крупными кусками, ягоды тщательно перебираются. В подготовленную стерильную банку первым делом закладываются душистый перец, лаврушка и укроп. Далее банка наполняется чередующимися слоями нарезанных кабачков и вишни, между которыми равномерно распределяются зубчики чеснока. Для маринада воду доводят до кипения с добавлением морской соли и тростникового сахара; на финальном этапе в кипящую жидкость вливается яблочный уксус. Полученным кипящим маринадом заливают овощи и ягоды в банке. Ключевой этап — 22-минутная стерилизация, после завершения которой банку плотно и герметично закатывают.