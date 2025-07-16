Вишня в собственном соку: рецепт для самых взыскательных

Хотите оставить истинный, ничем не замаскированный вкус вишни? Этот рецепт — ваша находка! Мы обойдемся без сахара, позволив ягодам сохранить в банках всю свою сочность и аромат. Идеальная заготовка для диетического питания или основы для творческих кулинарных идей.

Выбирайте спелую, плотную вишню. Тщательно промойте ее, удалите плодоножки и аккуратно выньте косточки. Банки (лучше 0,5–1 л) и крышки простерилизуйте любым удобным способом. Плотно, но без нажима уложите подготовленную вишню в банки примерно на 3/4 объема. Теперь ключевой этап: выделение сока. Заполните оставшееся пространство до «плечиков» исключительно соком, полученным из части этих же ягод. Для этого примерно 1/4 от общего объема вишен отожмите через соковыжималку или проварите под прессом до выделения жидкости. Если сока не хватает, аккуратно долейте кипяченой водой, но лучше использовать только вишневый сок для насыщенности. Накройте банки крышками и поставьте в широкую кастрюлю с теплой водой на пастеризацию. Доведите воду до 85 °C и выдержите банки 15 минут (0,5 л) или 20 минут (1 л). Сразу герметично укупорьте, переверните на крышку и укутайте до полного остывания. Храните в прохладе. Зимой вы оцените чистый, яркий вкус летней вишни!