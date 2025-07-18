Зимний деликатес: рецепт вишни на зиму с кабачками — букет изысканности

Зимний деликатес: рецепт вишни на зиму с кабачками — букет изысканности

Зимний деликатес: рецепт вишни на зиму с кабачками — букет изысканности

Вы когда-нибудь пробовали вишню… с кабачками? NEWS.ru предлагает замиксовать их. Это сочетание удивит своим необычным вкусом. Кто устал от банальщины — вперед!

На трехлитровую банку нужны: 1,4–1,6 кг кабачков, 250 г спелой вишни (вес указан без косточек), 1,4 л воды, 110 г тростникового сахара, 45 г морской соли, 120 мл яблочного уксуса, 4 душистых перчика, 3 лаврушки, 5 зубчиков чеснока, зонтик свежего укропа.

По этому рецепту вишня на зиму готовится так: кабачки режем крупно, ягоды перебираем. В простерилизованную тару поместить пряности, затем чередовать слои овощей и вишни.

Приготовить ароматный маринад: вскипятить воду с кристаллами соли и сахара. Финальный штрих — уксусная добавка. Залить содержимое банки кипяченой водой, простерилизовать 22 минуты, после чего герметично укупорить.

Изысканный рецепт вишни на зиму только для вас! Хорошей вам зимы!