Копченая вишня на зиму: попробуйте, не пожалеете!

Откройте новый уровень вишневых заготовок! Это не просто десерт, а изысканный ингредиент для гурманов.

Отберите плотные спелые вишни с плодоножками. Промойте, обсушите. Разложите на решетке коптильни холодного копчения. Коптите 30–40 минут на ольховой щепе при температуре не выше +25 градусов. Остудите. Аккуратно удалите плодоножки и косточки. На 1 кг вишни вскипятите 400 мл воды, 300 г сахара, добавьте 7–8 ягод можжевельника (раздавить), 2 лавровых листа и немного душистого перца горошком. Варите 7 минут. Плотно уложите копченые ягоды в стерильные банки (0,5 л). Залейте кипящим процеженным сиропом. Накройте крышками. Пастеризуйте 15 минут в воде (+85 градусов). Герметично укупорьте, переверните, укутайте до остывания. Храните в темноте. Подавайте к сырам, дичи или добавляйте в зимние напитки для пикантной изюминки.