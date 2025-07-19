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19 июля 2025 в 20:40

Мясо и вишня — не странная пара, а кулинарный хит, попробуйте!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яркий, насыщенный вишневый соус к мясу — это достойная альтернатива магазинному кетчупу. Его кисло-сладкий вкус с пряными нотами идеально подчеркивает жареную птицу, свинину, утку и даже сыры.

Для приготовления понадобится 1 кг вишни без косточек, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г сахара, 50 мл уксуса 6%, 0,5 ч. л. корицы, немного черного перца и 1 ч. л. соли. Ягоды варят 10 минут, затем пюрируют блендером. Добавляют мелко нарезанный лук, чеснок, все специи и продолжают томить на слабом огне 30–40 минут до нужной густоты.

Готовый соус из вишни разливают по стерилизованным банкам и закатывают. Хранят в прохладном месте.

Такой домашний вишневый соус для мяса не содержит консервантов и может стать постоянным гостем на столе — вкус сбалансирован, а текстура плотная и тягучая. Он дополняет блюда из духовки и мангала, подходит к запеченной курице и баранине.

вишня
соус
рецепты
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
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