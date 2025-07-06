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06 июля 2025 в 06:55

Гражданский самолет вторгся в воздушную зону гольф-клуба Трампа

NORAD: истребители США перехватили самолет около гольф-клуба Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

Истребители ВВС США были экстренно подняты в воздух 5 июля для перехвата гражданского самолета, нарушившего временно закрытое воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере (Нью-Джерси). Как сообщило в социальной сети Х Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), в это время на его территории находился президент США Дональд Трамп.

Республиканец, являющийся владельцем этого гольф-клуба, прибыл туда ранее и проводил выходные. В его графике на 5 июля не значилось публичных мероприятий.

Военные подтвердили, что истребители успешно перехватили нарушителя. Представители NORAD подчеркнули, что это не первый подобный случай в данном районе. Гражданское воздушное судно после перехвата было безопасно выведено из этой зоны.

Ранее сообщалось, что истребители Военно-воздушных сил Германии были подняты по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Как сообщил представитель бундесвера, два самолета Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге для перехвата российского борта.

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