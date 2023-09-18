Вирусолог рассказал, грозит ли России крупная вспышка нового COVID-19 Вирусолог Альтштейн: зимой возможен рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост заболеваемости COVID-19 возможен в конце осени и зимой, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако, по его словам, возможный подъем вряд ли окажется существенным.

В октябре, ноябре, зимой — какой-то подъем возможен, вряд ли он будет каким-то большим, — сказал Альтштейн.

Ученый отмечает, что сейчас по миру распространяется вариант коронавируса «пирола». Он считает, что вирус также должен быть и в России. При этом, подчеркивает он, нельзя сказать, что этот штамп более заразен, чем другие, иначе поднялась бы заболеваемость в других странах.

А заболеваемость остается низкой, поэтому говорить о какой-то сверхзаразности не приходится, достаточно обычный вариант COVID-19 и по патогенности, и по способности заражать, — объяснил вирусолог.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд новых мутаций по сравнению с предыдущим штаммом «омикрон». Уточняется, что он будет еще более заразным штаммом. При этом специалисты подчеркнули, что сегодня в России имеются тесты для выявления нового варианта COVID-19, а также препараты для лечения и профилактики.