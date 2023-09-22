В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения масочного режима Попова: необходимости вводить масочный режим из-за коронавируса нет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимости вводить в России масочный режим из-за усиления распространения коронавируса нет, заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работодатели могут ввести такой режим у себя в компании в индивидуальном порядке.

Нет никаких условий для того, чтоб вводить [масочный режим] везде, есть возможность работодателя [ввести на месте], — сказала Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон». По словам специалистов, создаваемые под «омикрон» препараты для вакцинации будут эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса.

При этом замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что оснований для введения в России жестких карантинных ограничений из-за COVID-19 нет. По его словам, в РФ уже сформировался поствакцинальный и постинфекционный иммунитет.

В свою очередь вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что отличительной чертой нового штамма коронавирусной инфекции «пирола» является кашель. Для легких форм заболевания характерны насморк и озноб. Штамм может быть заразен даже для тех, кто ранее переболел COVID-19. Чтобы обезопасить себя, вирусолог посоветовал носить маски.