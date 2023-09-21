В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения карантина из-за COVID-19 Роспотребнадзор: оснований для введения карантина из-за COVID-19 нет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Оснований для введения в России жестких карантинных ограничений нет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского Александр Горелов. По его словам, в РФ уже сформировался поствакцинальный и постинфекционный иммунитет, передает ТАСС.

В настоящий момент нет никаких предпосылок для введения каких-либо жестких ограничительных мероприятий, и они не предвидятся, учитывая ту ситуацию, что мы с вами уже не наивны [в отношении] коронавирусной инфекции, — отметил Горелов.

Каждый россиянин уже так или иначе успел встретиться с коронавирусом, добавил эксперт. В связи с этим можно гарантировать, что даже в случае заражения заболевание будет протекать абсолютно иначе.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что отличительной чертой нового штамма коронавирусной инфекции «пирола» является кашель. Для легких форм заболевания характерны насморк и озноб, добавил он.

Штамм может быть заразен даже для тех, кто ранее переболел COVID-19. Чтобы обезопасить себя, вирусолог посоветовал носить маски.