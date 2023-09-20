Вирусолог назвал отличия COVID-19 от других инфекций Вирусолог Нетесов назвал кашель отличительной чертой COVID-19

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Отличительной чертой коронавирусной инфекции от других вирусных заболеваний является кашель, заявил вирусолог, академик РАН, профессор новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что для легких риновирусов характерны насморк и озноб.

Если просто насморк и озноб, то это как правило риновирусы — очень известные вирусы, которые составляют основу для более чем 30% всех легких заболеваний. При коронавирусе в первую очередь возникает кашель, но насморк там тоже есть, — уточнил эксперт.

По словам вирусолога, новый штамм «пирола» заразен даже для тех, кто переболел COVID-19 или прошел вакцинацию. Он посоветовал вновь начать носить маски, чтобы обезопасить себя. Нетесов напомнил, что российская вакцина «Спутник» была разработана против уханьского варианта 2020 года. В связи с этим она может только снизить патогенность и тяжесть заболевания, но не предотвратит его.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко ранее призвал не нагнетать ситуацию вокруг нового штамма коронавируса. По его словам, это субвариант «омикрона». Чтобы защитить себя, Онищенко посоветовал привиться и одеваться по сезону.