Почему в РФ запретили вакцинировать детей от коронавируса, какой возраст

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России приостановили вакцинацию несовершеннолетних от коронавируса, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Почему перестали делать прививки детям?

Почему перестали прививать детей от коронавируса

На настоящий момент приостановлена вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Для них в России был создан один препарат от коронавируса, который прошел все клинические испытания. Это вакцина центра имени Гамалеи «Спутник М». Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Из-за обновления состава препарата и проведения клинических исследований его не будут временно использовать для несовершеннолетних.

«Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом, которая проходит в настоящий момент испытания», — сообщил Горелов.

По его словам, Минздрав действует в рамках строгих международных правил, которые регламентируют проведение исследований при соблюдении всех стандартов. На клинические испытания обновленного состава вакцины от коронавируса потребуется минимум два месяца. Изначально действие препарата будет проверено на лицах от 18 до 60 лет.

«Через два месяца в зависимости от исходов третьей фазы [исследования] будет дана рекомендация по использованию новой вакцины применительно к взрослым. Потом будут взрослые старше 60-летнего возраста, а потом, если будет необходимость, вернутся к детям», — объяснил Горелов.

Как часто нужно ставить вакцину детям

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что несовершеннолетним нужно проводить ревакцинацию от коронавируса один раз в полгода.

«Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм», — сказал он.

По словам ученого, если темпы изменения штамма коронавируса замедлятся, сроки между ревакцинациями можно увеличить.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова объяснила, что решение о необходимости ставить ребенку прививку от коронавируса принимают исключительно родители.

«Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей ребенка», — отметила она.

Что известно о новом штамме коронавируса «пирола»

На Европейском континенте появился новый вариант коронавируса «пирола». В Роспотребнадзоре его назвали более заразным по сравнению с предыдущими штаммами. В ведомстве заверили, что в России есть тесты для выявления «пиролы», а также препараты для эффективного лечения заболевания, вызываемого этим геновариантом.

Вирусолог Сергей Нетесов обратил внимание, что отличительной чертой нового варианта COVID-19 является кашель. По его словам, штамм «пирола» заразен даже для переболевших и тех, кто ранее был привит.

«Если просто насморк и озноб, то это, как правило, риновирусы — очень известные вирусы, которые составляют основу для более чем 30% всех легких заболеваний. При коронавирусе в первую очередь возникает кашель, но насморк там тоже есть», — объяснил вирусолог.

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что на настоящий момент ни одна из разработанных вакцин не способна защитить от новых вариантов коронавируса. При этом он не считает «пиролу» более опасным штаммом по сравнению с «омикроном».

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