Врач назвала самые необходимые прививки для детей

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Помимо обязательных вакцинаций, включенных в Национальный календарь, существуют несколько дополнительных, но крайне важных прививок, заявила врач-педиатр высшей категории из АО «Медицина» Марьям Сайфулина в интервью агентству ПРАЙМ. В первую очередь, речь идет о вакцине от менингита, известной как «Менактра».

Менингит — это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может иметь серьезные последствия, вплоть до инвалидности. Другая важная вакцина — от клещевого энцефалита, известная как «Клещ-Э-Вак». Это заболевание актуально не только для таких регионов, как Сибирь и Урал, но и для европейской части России.

Ротавирусная инфекция также представляет серьезную опасность, и для защиты младенцев рекомендуется вакцина «РотаТек». Особенно для маленьких детей угроза от этой инфекции может быть очень высока.

Кроме того, прививка от вируса папилломы человека (вакцина «Гардасил») рассматривается как важное средство защиты и вакцинацию рекомендуется проводить как девочкам, так и мальчикам, особенно в подростковом возрасте.

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянам рекомендуется прививаться сразу два раза. Сначала вакцину необходимо сделать от гриппа, а после — от пневмонии. Делать сразу две прививки можно в один день, заверил ученый.