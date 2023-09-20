Онищенко посоветовал россиянам вакцинироваться дважды Онищенко посоветовал россиянам вакцинироваться от гриппа и пневмонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам рекомендуется прививаться сразу два раза, заявил NEWS.ru заместитель президента Российской академии образования академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, сначала вакцину необходимо поставить от гриппа, а после — от пневмонии. Делать сразу две прививки можно в один день, заверил ученый.

Прививаться надо от гриппа. А если есть возможность, то еще и от пневмонии. Последняя вакцина есть не во всех поликлиниках, хотя Москва ее покупает. Можно сделать двойную сразу, в один день, — отметил Онищенко.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, оптимальным временем для вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь. В этом случае иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Ранее Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию. По его словам, в стране ведется мониторинг за возбудителем заболевания. Академик РАН добавил, что даже в случае завоза патогена в Россию болезнь не сможет получить распространения.

В каждом регионе существуют контрольные точки, где проводятся наблюдения, добавил Онищенко. Это поможет своевременно выявлять холерный вибрион во внешней среде и принимать соответствующие меры.

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