Зимой придет «пирола»: введут ли в России новые ковидные ограничения Глава Роспотребнадзора Попова: в России не будет новых ковидных карантинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в России и предупредила о появлении в стране нового штамма коронавируса «пирола». Собираются ли в России вернуть масочный режим и карантин, что известно о новом штамме?

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в России

14 ноября Роспотребнадзор отмечал в своем Telegram-канале незначительный рост числа случае заболевания гриппом и ОРВИ в России — на 1,6% по сравнению с прошлой неделей. При этом фиксируется рост заболеваемости гриппом на 22%.

Роспотребнадзор публикует только еженедельную статистику по заболеваемости коронавирусом в РФ. За неделю с 6 по 12 ноября в России отмечено 41 386 случаев заболевания (неделей раньше, с 30 октября по 5 ноября, фиксировался 34 191 случай). Прирост составил 21%.

«Рост сезонный, ничего необычного пока не происходит. С первых недель октября мы увидели вторую волну [роста заболеваемости коронавирусом], гораздо более высокую, чем сентябрьский подъем. Сейчас вирус набирает силу», — объяснила глава Роспотребнадзора.

Попова предупредила, что в России появился новый вариант коронавируса «пирола», который пришел из-за рубежа.

«У нас пока единичные случаи, широкого распространения вирус пока не получил. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», — сообщила чиновница.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что представляет собой штамм коронавируса «пирола»

Штамм коронавируса «пирола», который обозначается BA.2.86, впервые зафиксирован в августе 2023 года за рубежом. В Дании, Великобритании, США и Израиле случаи были отмечены 18 августа, а к 31 августа новый штамм был зафиксирован также во Франции, Канаде, Португалии, Швеции и ЮАР.

Новый штамм получил собственное имя и был взят под наблюдение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он представляет собой мутировавший вариант более раннего штамма «омикрон» и, предположительно, может быть очень заразен.

В России в начале ноября 2023 выявили 10 случаев «пиролы»: три в Москве и семь в Санкт-Петербурге. На 15 ноября в мире зафиксировано менее 100 случаев заражения этим штаммом и ни одной смерти. По ряду утверждений, существующая иммунная защита может не справляться с B.2.86, однако лабораторные исследования в Китае, Швеции и США показали обратное.

Что сказали в Роспотребназдоре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не планируется вводить новые ограничительные меры из-за волны заболеваемости коронавирусом.

«На сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм [течения заболевания] невысокий, уровень пневмонии невысокий, поэтому сегодня оснований предлагать какие-то меры другие меры, кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках, нет. Никакие другие меры сегодня принимать не следует», — сообщила глава ведомства в интервью.

Попова особо указала, что Россия не применяла и не будет применять локдауны во время всплесков заболеваемости: они разрушают экономику и не помогают бороться с эпидемией.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Кто в России уже вводит масочный режим

При этом в отдельных регионах России уже вводятся локальные ограничительные меры. Так, в компании «Сургутнефтегаз» ввели масочный режим: с 13 ноября ношение масок для сотрудников компании в общественных местах обязательно, в кабинетах — рекомендовано.

Ранее в сентябре 2023 года временные ограничения из-за ОРВИ, гриппа и ковида вводились в Доме правительства РФ и в Смольном. Также масочный режим вводился в 13 регионах для медработников.

Чем опасен штамм «пирола»

Штамм вируса «пирола» вызывает у человека симптомы, схожие с обычной простудой и другими вариантами COVID. Отмечается повышенная температура, продолжительный кашель, головная боль, слабость, лихорадка, а также потеря вкуса и обоняния.

Врач-иммунолог Николай Крючков предупреждал, что наиболее опасными симптомами «пиролы» являются одышка и проблемы с насыщением крови кислородом. По его словам, эти признаки повышают риски перехода заболевания в среднетяжелую или тяжелую формы.

«Самыми опасными будут симптомы, свидетельствующие о возможном переходе заболевания в среднетяжелую или тяжелую форму. Например, это одышка. Или если мы говорим об инструментальных методах, это снижение сатурации, то есть насыщения крови кислородом», — пояснил врач.

Кроме того, стоит обратить внимание на любые нарушения сознания, к которым относятся, например, сонливость, потеря интереса к любой деятельности, проблемы со слухом, слабость. Иммунолог предупредил, что настораживает и температура выше 39 градусов, если она держится несколько дней. Крючков добавил, что резкие боли в животе или голове из-за коронавирусной инфекции могут свидетельствовать о тромбозе.

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