Организаторы концертов потеряли треть доходов после пандемии РБК: организаторы шоу заработают 36,5 млрд рублей в 2023 году

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Доходы предпринимателей, которые организовывают концерты, шоу и спектакли, по итогам года составят 36,5 млрд рублей, что на 38% ниже уровня допандемийного 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на отчет агентства InterMedia. В то же время по сравнению с прошлым годом показатели вырастут — тогда бизнес на фоне геополитических событий заработал только 25 млрд рублей.

Согласно прогнозам InterMedia, оборот всех зрелищных событий по итогам текущего года достигнет 315,5 млрд рублей, из которых 160 млрд придется на ассигнования из бюджетов всех уровней, еще 155,5 млрд — доходы от коммерческой деятельности. В 2022 году оборот рынка был на 17% меньше и составлял 262,4 млрд рублей. В 2019 году до пандемии коронавирусной инфекции этот показатель был на уровне 323 млрд рублей.

Как подчеркнули эксперты, сегмент предпринимателей в сфере организации концертов и афишных шоу в последние годы несет трудновосполнимые потери. Несмотря на это, в этом году общий оборот зрелищных индустрий приблизится к объемам 2019 года.

Экономический ущерб от пандемии коронавируса в России в прошлом году составил 1,6 трлн рублей. По данным Роспотребнадзора, потери могли быть значительно выше, но их удалось сократить за счет использования тест-систем ПЦР для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции.