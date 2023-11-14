Шести депутатам Госдумы диагностировали коронавирус РИА Новости: у шести депутатов Госдумы выявили коронавирус после тестирования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шести депутатам Государственной думы диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости. По данным источника агентства, тестирование на COVID-19 в Думе проходит еженедельно по понедельникам.

Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус, — сказал собеседник.

Ранее заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю в РФ увеличилась на 22,8% по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций выросло в 43 субъектах, а в 24 регионах рост значительнее, чем в среднем по России.

Также в медицинские учреждения отправили 5473 россиянина с диагностированным коронавирусом, этот показатель увеличился на 8,5%. 29 987 человек вылечились, это на 30,4% больше по сравнению с предшествующей неделей. 76 заболевших скончались.

Иммунолог Николай Крючков предупредил, что заболеваемость COVID-19 может начать расти в ноябре и прийти к пику в декабре, после чего ожидается спад. Следующая вспышка может произойти в феврале. При этом эксперт заметил, что в настоящее время невозможно предсказать масштабы распространения коронавирусной инфекции в зимний период, в том числе из-за низкого порога коллективного иммунитета.