Гонконгский грипп охватил РФ: в каких регионах есть заражения, чего бояться Три случая заражения гонконгским гриппом зафиксировали в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три случая заражения гриппом А (H3N2), который также называют гонконгским, зарегистрировали на территории Пермского края. Что известно о болезни, в каких регионах она распространяется?

Где еще в РФ зарегистрированы случаи гонконгского гриппа

7 ноября в Сахалинской области зарегистрировали первый случай заражения гонконгским гриппом.

В начале ноября в Тюменской области у трех человек, включая двоих детей, выявили это же заболевание. Все они не были привиты.

Три случая гонконгского гриппа также были зафиксированы в Амурской области, один — в Орловской. Впервые в эпидсезоне 2023–2024 годов вирусы этого типа обнаружили в Забалькайском крае.

Что такое гонконгский грипп

Первая вспышка заболевания была зафиксирована в Гонконге в середине июля 1968 года. Грипп был вызван штаммом H3N2 вируса A, мутировавшим от H2N2.

За несколько недель в Гонконге заболели около 500 тысяч человек. К концу августа болезнь распространилась на Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южный Вьетнам и Филиппины. В сентябре начали массово заболевать жители Индии, Ирана, Таиланда, Японии, севера Австралии и западных штатов США. В этом же месяце болезнь появилась в Европе, а к началу 1969 года заболевание приняло форму пандемии.

Через четыре месяца после начала эпидемии была создана вакцина против вируса H3N2. За три года от гонконгского гриппа умерли от одного до четырех миллионов человек. В США скончались 33 800 человек.

В 1969–1970 годах случился второй сезон пандемии гонконгского гриппа. В дальнейшем по причине выработанного у большинства населения планеты иммунитета вспышки перестали носить характер пандемии.

В настоящее время разновидности вируса H3N2 остаются в обращении как штамм сезонного гриппа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие симптомы у гонконгского гриппа

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что при заболевании этим вирусом проявляются характерные для гриппа симптомы.

«Это высокая температура, насморк, кашель, боль в горле может быть, боли в мышцах. То, что обычно характерно для гриппа. К врачу нужно обращаться, если болезнь сразу протекает тяжело. Если протекает легко, то обходятся и без врача», — отметил он.

В чем опасность гонконгского гриппа

По словам Анатолия Альтштейна, H3N2 может протекать как обычный грипп. В при этом особых отличий от других подобных заболеваний у него нет.

«Прививки от гонконгского гриппа, определенно, есть. Принципиально он не отличается от других видов гриппа. Симптоматика приблизительно одна и та же. Как правило, грипп не дает высокой летальности. Но гонконгский грипп может протекать тяжелее обычного, надежных лекарств особенно нет», — пояснил вирусолог.

Будет ли пандемия гонконгского гриппа

Анатолий Альтштейн уверен, что пандемии ожидать не стоит, поскольку вирус H3N2 присутствует в жизни человека несколько десятилетий.

«Каждый год бывает грипп, я не думаю, что нам грозит какая-то особенная беда. Варианты вируса отличаются по гемагглютинину (H) и нейраминидазе (N). И этот вирус как прицепился в 1968-м, так он нас и не оставляет, это один из главных. H1N1 — свиной, а второй — гонконгский, H3N2, с ними мы живем много лет, поэтому тяжелого и страшного ждать не стоит», — сказал он NEWS.ru.

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