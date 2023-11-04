Вирусолог рассказал, начнется ли в России эпидемия гонконгского гриппа Вирусолог Альтштейн усомнился в начале эпидемии гонконгского гриппа в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гонконгский грипп не отличается принципиально от других видов, а его эпидемия в России вряд ли начнется, сообщил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Кроме того, от такого гриппа существуют прививки, а его летальность не слишком высокая, добавил он.

Прививки от гонконгского гриппа, определенно, есть. Принципиально он не отличается от других видов гриппа. Симптоматика приблизительно одна и та же. Как правило, грипп не дает высокой летальности. Но гонконгский грипп может протекать тяжелее «обычного», надежных лекарств особенно нет. Каждый год бывает грипп, я не думаю, что нам грозит какая-то особенная беда, — объяснил Альтштейн.

Эксперт добавил, что свое название грипп получил из-за пандемии в 1968 году, которая началась в Гонконге. Тогда вирусом заразились 4 млн человек за три года.

Это вирус H3N2. Варианты вируса отличаются по гемагглютинину (H) и нейраминидазе (N). И этот вирус как прицепился в 1968-м, так он нас и не оставляет, это один из главных. H1N1 — свиной, а второй — гонконгский H3N2, с ними мы живем много лет, поэтому тяжелого страшного ждать не стоит, — добавил вирусолог.

Первые случаи заболевания были выявлены ранее у трех жителей Тюменской области. Заболевшие не были привиты против этого вида гриппа. В регионе продолжается кампания по вакцинации в медучреждениях по месту жительства.