В Россию пришел гонконгский грипп: какие симптомы, чем опасен Первые три случая заражения гонконгским гриппом зафиксировали в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые случаи заболевания гонконгским гриппом в России зафиксированы в Тюменской области. Какие симптомы проявляются у зараженных и чем опасен этот вирус?

Сколько россиян заболели гонконгским гриппом на настоящий момент

Пресс-служба главного управления Роспотребнадзора по Тюменской области сообщила, что в регионе зафиксировали три случая заражения гонконгским гриппом.

«Первые случаи гриппа зарегистрированы в регионе. В Тюменской области зарегистрированы три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двух детей», — информирует ведомство.

В Роспотребнадзоре уточнили, что все заболевшие не были привиты против гриппа. Вакцинацию прошло около 57% населения Тюменской области.

Что известно о гонконгском гриппе

Первая вспышка заболевания была зафиксирована в Гонконге в середине июля 1968 года. Грипп была вызван штаммом H3N2 вируса A, мутировавшим от H2N2.

За несколько недель в Гонконге заболело около 500 тысяч человек. К концу августа болезнь распространилась на Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южный Вьетнам и Филиппины. В сентябре начали массово заболевать жители Индии, Ирана, Таиланда, Японии, севера Австралии и западных штатов США. В этом же месяце болезань появилась в Европе, а к началу 1969 года заболевание приняло форму пандемии, перекинувшись в Африку и Южную Америку.

Через четыре месяца после начала эпидемии была разработана вакцина против вируса H3N2. За три года (1968–1970) от гонконгского гриппа умерло от одного до четырех миллионов человек. В США число погибших от этой пандемии составило 33800 человек.

В 1969–1970 годах случился второй сезон пандемии гонконгского гриппа. В дальнейшем из-за выработанного у большинства населения планеты иммунитета вспышки перестали носить характер пандемии.

Сейчас разновидности вируса H3N2 остаются в обращении как штамм сезонного гриппа.

Симптомы гонконгского гриппа

Как рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, при заболевании этим вирусом проявляются характерные для гриппа симптомы.

«Это высокая температура, насморк, кашель, боль в горле может быть, боли в мышцах. То, что обычно характерно для гриппа. К врачу нужно обращаться, если болезнь сразу протекает тяжело. Если протекает легко, то обходятся и без врача», — указал специалист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем опасен гонконгский грипп

По словам Альтштейна, H3N2 может протекать тяжелее «обычного» гриппа, хотя особых отличий от других подобных заболеваний у него нет.

«Прививки от гонконгского гриппа, определенно, есть. Принципиально он не отличается от других видов гриппа. Симптоматика, приблизительно, одна и та же. Как правило, грипп не дает высокой летальности. Но гонконгский грипп может протекать тяжелее „обычного“, надежных лекарств особенно нет», — указал вирусолог.

Возможна ли пандемия гонконгского вируса

Альтштейн выразил уверенность в том, что волны пандемии ожидать не стоит, поскольку вирус H3N2 присутствует в жизни человека несколько десятилетий.

«Каждый год бывает грипп, я не думаю, что нам грозит какая-то особенная беда. Варианты вируса отличаются по гемагглютинину (H) и нейраминидазе (N). И этот вирус как прицепился в 1968-м, так он нас и не оставляет, это один из главных. H1N1 — свиной, а второй — гонконгский H3N2, с ними мы живем много лет, поэтому тяжелого и страшного ждать не стоит», — отмечает специалист.

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