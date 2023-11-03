В российском регионе выявили случаи заражения гонконгским гриппом Три случая заражения гонконгским гриппом выявили в Тюменской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюменской области у трех человек выявили гонконгский грипп, среди них двое детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным организации, заболевшие не были привиты против этого заболевания. Там добавили, что в регионе продолжается кампания по вакцинации в медучреждениях по месту жительства.

В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двоих детей. Заболевшие не были привиты против гриппа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что резкий рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ наблюдается среди учеников и учителей как минимум в девяти регионах России. Так, в Карелии заболели 4847 человек, 76 из которых заразились коронавирусом, остальные — ОРВИ, на карантин в связи с эпидемиологической обстановкой закрыли сразу шесть школ.

В Рязани коронавирусом заразились свыше 90 человек, из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции работать перестали еще три учебных заведения. По данным канала, также на карантин ушли детские сады и школы в Забайкалье, Коми, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях. Учителя и ученики болеют как ОРВИ и коронавирусом, так и гриппом и пневмонией.