Стало известно о резком росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди учителей Mash: вспышка ОРВИ и коронавируса зафиксирована в девяти регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ наблюдается среди учеников и учителей как минимум в девяти регионах России, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в Карелии заболели 4847 человек, 76 из которых заразились коронавирусом, остальные — ОРВИ, на карантин в связи с эпидемиологической обстановкой закрыли сразу шесть школ.

Mash сообщает, что в Рязани коронавирусом заразились свыше 90 человек, из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции работать перестали еще три учебных заведения. По данным канала, также на карантин ушли детские сады и школы в Забайкалье, Коми, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях. Учителя и ученики болеют как ОРВИ и коронавирусом, так и гриппом и пневмонией.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о резком росте заболеваемости COVID-19 в России. За неделю количество зараженных увеличилось почти на треть. Фиксируется при этом и рост числа госпитализаций — показатели возросли в 56 субъектах страны. За семь дней стационарное лечение понадобилось 3781 заболевшему, что на 19,2% больше в сравнении с прошлой неделей. Вместе с этим подтвержден 61 летальный исход.