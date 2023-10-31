В России придумали, как остановить эпидемии среди домашних животных Россельхознадзор предложил бороться с болезнями скота путем дезинфекции машин

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Чтобы не допустить завоза в Россию птичьего гриппа, чумы свиней и других заболеваний скота, Россельхознадзор предложил дезинфицировать все автомобили, прибывающие из стран, где зафиксированы вспышки заболеваний среди домашних животных, сообщает «Парламентская газета». Как уточнили в ведомстве, соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Госдумы.

В Россельхознадзоре рассказали, что к 2027 году дезинфекцию планируется делать в 25 пунктах пропуска — в первую очередь на границах с Китаем, Монголией, Азербайджаном и Казахстаном. По словам замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, во многих странах, граничащих с Россией, ситуация с эпидемиями среди домашнего скота неблагополучная и продолжает ухудшаться.

Такие заболевания, как африканская чума свиней, ящур, оспа овец и коз, могут привести к значительному экономическому ущербу для нашей аграрной отрасли, так как они приводят к гибели всего поголовья на животноводческой ферме, — сказала депутат.

По ее мнению, новые правила позволят предотвратить или значительно снизить риски заражения.

В Россельхознадзоре добавили, что мероприятия по дезинфекции планируется сделать бесплатными для водителей и организаций-импортеров. Согласно проекту закона, деньги на обработку выделят в рамках субсидий по программе развития сельского хозяйства. В 2024 году на эти цели планируется заложить 103,77 млн рублей, в 2025-м — 116,5 млн, в 2026-м — 151,6 млн.

Ранее власти Воронежской области ввели в Хохольском районе карантин по африканской чуме свиней. Таким образом, карантин введен уже в четырех районах области.