Гонконгский грипп добрался до Сахалинской области Первый случай заражения гонконгским гриппом зафиксирован в Сахалинской области

Первый случай гонконгского гриппа зафиксировали в Сахалинской области, говорится на сайте регионального Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что этому заболеванию свойственно быстрое и резкое развитие долговременной инфекции, требующей симптоматического лечения. Инфекция поражает слизистую оболочку полости носа и ротоглотки, после чего могут начаться воспалительные процессы.

По итогам 44 недели 2023 года зарегистрировано 2 248 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе зарегистрирован 1 случай гриппа, этиологически связан с вирусом гриппа А (H3N2), — говорится в сообщении.

На сайте ведомства также отмечается, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями и гриппом на территории Сахалинской области оценивается как нестабильная с тенденцией к росту в течение последних недель.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее рассказал, что характерными симптомами гонконгского гриппа являются высокая температура, насморк и кашель. По его словам, при обнаружении тяжелых проявлений заболевшему необходимо обратиться к врачу. Он также рассказал, что этот вирус не отличается принципиально от других видов, а его эпидемия в России вряд ли начнется. Кроме того, от такого гриппа существуют прививки, а его летальность не слишком высокая, добавил он.