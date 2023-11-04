Вирусолог назвал характерные симптомы гонконгского гриппа Вирусолог Альтштейн: гонконгский грипп по заразности сравним с ковидом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Характерными симптомами гонконгского гриппа являются высокая температура, насморк и кашель, рассказал в разговоре с NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, при обнаружении тяжелых проявлений заболевшему необходимо обратиться к врачу.

Симптомы: высокая температура, насморк, кашель, боль в горле может быть, боли в мышцах. То, что обычно характерно для гриппа. К врачу нужно обращаться, если болезнь сразу протекает тяжело. Если протекает легко, то обходятся и без врача, — сказал эксперт.

Вирусолог напомнил, что грипп любого типа является почти таким же заразным, как и коронавирус. По его словам, избежать инфицирования помогут защитные маски, которые следует носить всем, в особенности пожилым людям и детям.

Ну и грипп опасен для пожилых и для детей. А здоровым взрослым людям ничего особенного не будет, — отметил Альтштейн.

Ранее Альтштейн рассказал, что гонконгский грипп не отличается принципиально от других видов, а его эпидемия в России вряд ли начнется. Кроме того, от такого гриппа существуют прививки, а его летальность не слишком высокая, добавил он.