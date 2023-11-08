Гонконгский грипп выявили еще в одном регионе России Три случая заражения гонконгским гриппом зарегистрировали в Пермском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три случая заражения гриппом А (H3N2), которые также называют гонконгским, зарегистрировали на территории Пермского края, пишет портал Properm.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Специалисты посоветовали не надеяться на самолечение и не переносить болезнь на ногах, а вовремя обратиться к врачу.

Среди симптомов ощущаются ломота в теле, слабость, головная боль, может подняться температура, появиться першение в горле и сухой кашель. Такое состояние может длиться три-четыре дня.

Избежать заболевания поможет прививка от обычного гриппа, в которую включен и штамм против H3N2. В Роспотребнадзоре напомнили также об элементарных способах предотвратить болезнь — хорошо мыть руки после улицы и перед едой, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

Накануне стало известно, что в Сахалинской области зарегистрировали первый случай заражения гонконгским гриппом. В начале ноября в Тюменской области у трех человек, включая двоих детей, выявили это же заболевание. Известно, что все они не были привиты.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее рассказал, что этот вирус не отличается принципиально от других видов, а его эпидемия в России вряд ли начнется. Кроме того, летальность от него не слишком высокая, добавил он.