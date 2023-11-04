В Госдуме возобновили тестирование депутатов на COVID РБК: депутатов Госдумы обязали сдать тест на COVID перед заседанием 7 ноября

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутаты Госдумы должны будут пройти обязательное тестирование на COVID-19 перед заседанием, которое состоится 7 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источники в нижней палате российского парламента. По сведениям издания, причиной тому стало заражение коронавирусом нескольких депутатов.

Тестирование парламентариев будет проводиться в здании Госдумы непосредственно перед заседанием. В исключительных случаях депутатам разрешается провериться на наличие инфекции вне здания нижней палаты 6 ноября.

По словам собеседников агентства, коронавирусом заболели трое депутатов. Имена заразившихся коллег они не уточнили.

В конце октября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о резком росте заболеваемости COVID-19 в России. За неделю количество зараженных увеличилось почти на треть. Фиксируется при этом и рост числа госпитализаций — показатели возросли в 56 субъектах страны. За семь дней стационарное лечение понадобилось 3781 заболевшему, что на 19,2% больше в сравнении с прошлой неделей. Вместе с этим подтвержден 61 летальный исход.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков посоветовал россиянам в связи с ростом заболеваемости коронавирусом избегать поездок на общественном транспорте в час пик. Он также порекомендовал по возможности перейти на смешанный формат работы.