Новая волна COVID-19 в РФ: что с Москвой и СПб, нужно ли вакцинироваться Глава Роспотребнадзора Попова заявила о новой волне заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявила, что в России началась вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. Что об этом известно, нужно ли прививаться?

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По словам Поповой, в ноябре волна заболевания коронавирусом более высокая, по сравнению с первой, которая была зафиксирована в России в сентябре.

«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Она (заболеваемость. — NEWS.ru) поднимается. Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35–36 тысяч, вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», — объяснила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что 30% от общего числа заболевших приходится на Москву Подмосковье и Санкт-Петербург.

«Это говорит о том, что волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране <...>. Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема», — заявила Попова.

Также она рассказала, что в России обнаружили 10 случаев заражения новым штаммом коронавируса «пирола», которым люди заразились за пределами страны.

«В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом „пирола“. До 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус», — пояснила Попова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 31,7%.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%», — заявили в оперштабе.

Нужна ли вакцинация в этом году, что говорит вирусолог

Глава Роспотребнадзора считает, что в этом сезоне нет необходимости проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, потому что нет существенных рисков.

«Сегодня они (риски. — NEWS.ru) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — отметила Попова, призвав россиян сделать прививки от гриппа.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с NEWS.ru считает, что сейчас в России просто нет достаточного количества вакцин, а также люди перестали проявлять интерес к данному заболеванию.

«Все это идет в русле ВОЗ, которая считает, что большой необходимости в вакцинации уже нет. На сегодняшний момент ВОЗ не может сказать, какой из нынешних штаммов обладает потенциалом, чтобы стать ведущим. Все они существуют в равновесных количествах», — сказал специалист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чепурнов напомнил, что вакцинация необходима только определенной группе людей.

«В вакцинации нуждаются диабетики, иммунодефицитные категории и пожилые. На мой взгляд, вакцинация для этих категорий нужна раз в год и по мере того, как будут наработаны осовремененные вакцины, которые уже прошли проверку и допущены», — резюмировал вирусолог.

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