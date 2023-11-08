Вирусолог раскрыл особенности нового штамма коронавируса Вирусолог Альтштейн назвал новый штамм коронавируса «пирола» менее заразным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал новый штамм коронавируса «пирола» менее заразным по сравнению с исходным вариантами «омикрона». В беседе с NEWS.ru вирусолог отметил, что возобновления пандемии ждать не стоит.

Это вариант «омикрона», происходит от BA.2.86. «Пирола» отличается заразностью, но не такой большой, какая была у исходных вариантов «омикрона», и с гораздо меньшей летальностью. Этот вариант появился летом, сейчас обнаружен в десятках стран. Поскольку нет большого подъема заболеваемости, можно утверждать, что он не такой заразный, как ожидалось, и возобновление пандемии не грозит, — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что незначительный подъем заболеваемости все же будет, но при варианте «пирола» заболевание будет протекать легче по сравнению с течением коронавируса в 2020 и 2021 годах. Вирусолог также рассказал, что пока непонятно, будут ли новые вакцины, которые сейчас разрабатываются, эффективны против нового штамма.

На разработку уходит много времени, а за это время появляются новые варианты. Новая вакцина будет действовать на появляющиеся в этом году варианты «омикрона», но неясно, будут ли они эффективны против «пиролы», — добавил Альтштейн.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти в ноябре и достигнуть пика в декабре. При этом масштабы распространения вируса зимой, как заметил эксперт, на данный момент невозможно предсказать, в том числе из-за низкого порога коллективного иммунитета.