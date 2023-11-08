В России выявили 10 случаев нового штамма коронавируса Попова: в России выявили 10 случаев нового штамма коронавируса «пирола»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России обнаружили 10 случаев заболеваний новым штаммом коронавируса «пирола», сообщила журналистами руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, ожидается, что вирус распространится по стране.

Сегодня мы получили новые результаты... в стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом «пирола». До 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что все пациенты заразились за пределами страны. Однако Попова допустила, что возможен всплеск заболеваний «пиролой».

Ранее специалисты компании ZOE Health Study сообщили, что штамм коронавируса «пирола» может вызывать необычные симптомы. У пациентов, заразившихся данным вариантом инфекции, могут наблюдаться боли в горле, частое чихание, усталость и насморк. К числу более редких симптомов относят диарею, кожную сыпь, язвы на языке или внутренней поверхности губ, а также покраснение пальцев рук и ног. В некоторых случаях коронавирус также способен вызывать покраснение глаз.

Иммунолог Николай Крючков предположил, что заболеваемость COVID-19 в России может начать расти в ноябре и достигнуть пика в декабре. При этом масштабы распространения вируса зимой, заметил эксперт, на данный момент невозможно предсказать, в том числе из-за низкого порога коллективного иммунитета.