Британские врачи назвали необычный симптом нового штамма коронавируса ZOE Health Study: новые штаммы коронавируса могут вызывать сыпь и язвы на языке

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Новые варианты коронавирусной инфекции могут вызывать как привычные симптомы, такие как насморк и головную боль, так и более редкие, сообщает британское издание Chronicle Live со ссылкой на результаты исследования компании ZOE Health Study. Врачи утверждают, что некоторые пациенты могут столкнуться с кожной сыпью и появлением язв на языке.

Специалисты отмечают, что необычные симптомы вызывает штамм коронавируса «пирола». У пациентов, заразившихся данным вариантом инфекции, могут наблюдаться боли в горле, частое чихание, усталость и насморк. К числу более редких симптомов относят диарею, кожную сыпь, язвы на языке или внутренней поверхности губ, а также покраснение пальцев рук и ног. В некоторых случаях коронавирус также способен вызывать покраснение глаз.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что мутация коронавируса может сделать его более летальным и патогенным. По его словам, вероятность такого изменения достаточно высока, поэтому здравоохранительным учреждениям следует быть готовыми к лечению пациентов. Вместе с тем Крючков отметил, что текущие варианты коронавируса отличаются более низкой патогенностью в сравнении с первыми. Симптоматика также отличается. Так, лишь 10% пациентов, заразившихся новыми вариантами инфекции, жалуются на потерю обоняния.