Иммунолог допустил повышение летальности коронавируса из-за мутаций Иммунолог Крючков: летальность коронавируса может вырасти из-за мутаций

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Постоянные мутации могут привести к появлению более патогенного и летального варианта коронавируса, заявил Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. По его словам, вероятность этого довольно высока, поэтому следует подготовиться к такому сценарию.

Не факт, что этот показатель начнет расти. Он может остаться и на прежнем уровне, может снизиться. Тем не менее если мы говорим, что вероятность получить заметно более летальный вариант составляет 30%, это уже серьезно. Это кардинально изменит эпидемический ландшафт, — сказал специалист.

Он напомнил, что с появлением штамма «омикрон» патогенность коронавируса резко снизилась. Однако оснований для того, чтобы она оставалась на низком уровне, нет. Вирус продолжает активно мутировать, поэтому ситуация может измениться. В то же время эксперт отметил, что никакого эволюционного давления на патогенность и летальность нет.

Иммунолог также допустил определенные, хотя и не резкие, изменения симптомов коронавируса в результате мутаций. Он пояснил, что сейчас вдвое реже, примерно в 10% случаев, у заразившихся фиксируется потеря обоняния. Однако при поражении заболеванием мозга могут пострадать другие анализаторы, например появиться шум в ушах.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что новые штаммы COVID-19 продолжают появляться, но они не отличаются агрессивностью. В то же время он обратил внимание на незначительные изменения скорости распространения заболевания.